Paola Suárez sale del hospital y dice que aún siente cariño por su exnovio

Paola Suárez de “Las Perdidas” salió del hospital para recuperarse en casa tras la supuesta agresión que sufrió a manos de su entonces novio, José de Jesús Castro Gómez, quien se presume la habría golpeado el pasado miércoles en la madrugada luego de intentar robarle sus ahorros.

A través de su canal de YouTube, la amiga de Wendy Guevara dio una actualización sobre su estado de salud, asegurando que no va a perder el ojo, como se había dicho en algunos medios, pero sí tiene dos costillas rotas y el tabique desviado.

“No sé qué hacer, me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar, créanme que hasta me siento como pendeja o estúpida no sé, no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, yo siempre se lo dije a él”, contó Paola.

”No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, agregó Paola, quien tiene 31 años.