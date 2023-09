Captan a Britney Spears bailando con su guardaespaldas en México

La cantante Britney Spears, eligió las playas de México, para celebrar su recién soltería, y el pasado domingo fue vista en el “Bar Baja Diablo” junto a un misterioso hombre que luego se confirmó que es su guardaespaldas.

La cantante Britney Spears fue captada bailando al son de la música mexicana muy animada y disfrutando al máximo su soltería después de su separación con Sam Asghari, hace un mes.

La princesa del pop ha disfrutado cada noche bailando en compañía de su guardaespaldas quien ademas de protegerla se convierte en su pareja de baile.

Cuando la interprete de “Baby One More Time” y su guardaespaldas llegaron al bar, los presentes no se percataron de la famosa, pero cuando reconocieron a la estrella del pop varias personas buscaron la oportunidad de tomarse algunas fotos e inmortalizar el momento.