Alejandra Guzmán confiesa que esta sola desde la menopausia

La famosa cantante Alejandra Guzmán, compartió en una entrevista con Pati Chapoy, a quien le compartió detalles íntimos de su vida privada. una de ella es como ha sido su experiencia con la menopausia. También como es su perspectiva del amor y sus dificiles relaciones pasada.

Cuando la conductora Pati Chapoy, cuestionó la vida sexual de la cantante esta le contesto. “No ya no, fíjate que yo ya no cojo, me levanto y ya nada más me pongo guapa, pero no, desde que me dio la menopausia, que fue hace como 10 años ya no es igual”. lo que dejó sorprendida a la audiencia por ser tan directa en algo privado.

Por otra parte, Alejandra Guzmán, también hablo sobre como se sentía sentimentalmente en la actualidad. “No, no me interesa, a veces digo ‘bueno, sí, sí llega alguien pues que sea alguien para bien’, pero no me hace falta, el último me salió peor que todos los demás... uno ahí que olvídate, un patán”. La cantante confesó que le sienta mejor la soltería.

En la entrevista también se tocó el tema de su matrimonio pasado con Farrell Goodman, que solo duro un mes por problemas de adicción. “Con Farrell Goodman, pero me duró un mes, y luego lo agarraron con drogas, entonces me veían como sí yo lo hubiera mandado. Yo qué lo voy a mandar, no puedes ser tan pend..”. Declaró la interprete de “Hacer el amor con otro”.

Alejandra Guzmán también recuerda su relación con Gerardo Gómez de la Borbolla, ya que producto de esta relación quedó embarazada pero lamentablemente perdió al bebé. “Sí, y lo perdí, lo perdí al mes, entonces también fue como apenas lo estaba yo deseando (ser madre), y sí me enteré y dije a la mamá de Gerardo y todo, pero amanecí ya con sangre y ya fui al hospital, pero no, yo me di cuenta de que él no me amaba realmente”. Relató la cantante.

Alejandra Guzmán dejó ver en esta entrevista lo más profundo de su vida privada y su perspectiva en el amor por lo que sus seguidores agradecen su sinceridad.