Alejandra Guzmán sorprende al hablar como nunca antes de sus adicciones

Alejandra Guzmán se sinceró, frente a las cámaras de Ventaneando, sobre las adicciones y problemas con el alcohol, que ha enfrentado a lo largo de su vida.

‘La Guzmán’ no solo ha sido reconocida por su gran talento en la música, sino que ha sido protagonista de diversos escándalos, entre ellos, sus problemas con las sustancias ilegales y la bebida.

Ahora, la cantante compartió, en entrevista con Pati Chapoy, que probó, por primera vez, el alcohol a los 14 años y las sustancias a los 17.

“Me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi. Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa, hasta que me di cuenta de que era alcohólica y que no manejaba yo esa ‘fiesta’”, relató Alejandra.

La hija de Silvia Pinal recalcó que el incursionar en el mundo de las drogas fue gracias a las malas influencias. Sin embargo, llegó un día en el que se cansó de sus problemas de adición y buscó ayuda.

No obstante, Alejandra Guzmán confesó que muchas veces recayó en el mismo problema, aunque consideró que es parte del proceso.