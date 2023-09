La modelo Linda Evangelista tiene cáncer de mama

La supermodelo Linda Evangelista reveló que en 2018 fue diagnosticada con cáncer de mama y en 2022 se lo volvieron a detectar, por lo que siente que ya “tiene un pie en la tumba”, pero se siente afortunada de seguir viva.

“Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy en modo celebración. Estoy muy feliz de estar viva. Todo lo que venga ahora es un bono”, dijo la modelo Linda Evangelista en una entrevista con la revista del diario The Wall Street Journal.

En ese contexto, la supermodelo canadiense de 58 años está promoviendo su libro Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel, que sale a la venta este mes, y por ello está celebrando. Evangelista aparece en la portada digital de la revista WSJ., fotografiada por el mismo Meisel.

Evangelista explicó que al hacerse la mamografía anual en 2018 le detectaron que tenía irregularidades, por lo que decidió hacerse una mastectomía para evitar que el cáncer se propagara en otras partes del cuerpo.

“Me lo detectaron después de mi mamografía anual. Los resultados no eran buenos y, por otros factores de salud, opté por una mastectomía bilateral. Pensando que iba a estar bien ya de por vida. Que el cáncer de mama no iba a matarme”, agregó.