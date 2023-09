Alejandro Fernández estalla contra su público durante su concierto

El cantante Alejandro Fernández nuevamente se encuentra envuelto en polémica luego de protagonizar un episodio en uno de sus conciertos más reciente, y es que durante su presentación el cantante se molestó con sus fans en plano concierto, por no cantar y su falta de respuesta, su enojo llegó a tal punto que comenzó amenázalos con retirarse del escenario si no coreaban sus canciones.

Este incidente ha generado una ola de críticas en las redes sociales y ha llevado a que algunos pidan la cancelación del artista. El video que muestra este controvertido momento se viralizó a través de la plataforma de TikTok en cuestión de minutos.

En el video, se puede ver a Alejandro Fernández interpretando su icónica canción “Me dediqué a perderte”, durante un segmento instrumental, el cantante se molestó al no escuchar a sus fans cantar y amenazó con retirarse del escenario de la siguiente manera: “¿Van a cantar o no van a cantar? Porque si no, yo también me voy a meter ya”.

La tensión momentánea se sintió desde el escenario, pero el concierto continuó con éxito después de que los fans reaccionaron al reclamo de “El Potrillo” y comenzaron a cantar sus canciones.