Bruce Springsteen pospone su gira de 2023 por una úlcera

Springsteen ha estado de gira con su “E Street Band” desde principios de año. Pero a comienzos de este mes anunció que pospondría los conciertos de septiembre en Estados Unidos debido a su enfermedad . También postergó dos espectáculos en agosto debido a una dolencia que no especificó.

“Gracias a todos mis amigos y fans por sus buenos deseos, ánimo y apoyo. Estoy recuperándome y no puedo esperar a verlos a todos el próximo año”, dijo Springsteen , apodado “The Boss” (“El jefe”), en el boletín.

“Las fechas reprogramadas para cada uno de los espectáculos de 2023, incluidos los pospuestos a principios de este mes, se anunciarán la próxima semana y todas se llevarán a cabo en sus lugares originalmente programados”, señalaba el comunicado.

En caso de no poder asistir en las nuevas fechas, se podrá solicitar un reembolso, agregaba.

Autor de grandes éxitos como “Streets of Philadelphia” y “Dancing in the Dark”, Springsteen ha vendido más de 150 millones de discos.

Según la Clínica Mayo, las úlceras pépticas son llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interior del estómago y en la parte superior del intestino delgado. El síntoma más común es el dolor abdominal.