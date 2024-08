Mariana Echeverría reacciona a su salida de La Casa de los Famosos

Después de una dura votación,Mariana Echeverría,Arath de la Torre,Mario BezaresyBriggitte Bozzo, los nominados para ser uno de ellos expulsados en la cuarta gala de La Casa de los Famosos México, LCDLFM, se enfrentaron en la sala de eliminación para determinar quién abandonaría el reality show. Al final, Mariana se convirtió en la cuarta eliminada con más de 23 millones de votos del público.

Tras convertirse en la expulsada, Mariana se conectó con los habitantes para despedirse de su equipo con estas palabras:

“Primero que nada no se pongan tristes, equipo Tierra. Les dije que yo afuera me iba a encargar de contar la verdadera historia de las cosas que no se ven, lo voy a hacer. Hay que tener cuidado con alguien que no sé quién, ya lo investigaré de cuarto Tierra que está llevando información, seguramente ustedes ya lo saben. Mucho cuidado, manténganse unidos. Ricardo, te quiero, eres un valiente, gracias por alzar la voz”.

Al salir de la casa Mariana fue entrevistada por TV Notas y reveló que le informó que algunos de sus compañeros de cuarto, especialmente Adrián Marcelo, hablaron muy mal de ella: “Me acaban de decir que gente dentro de mi cuarto estaban tirando presión dura, de mi compañero de cuarto Adrián Marcelo. Estoy impactada. Es un juego que hasta que no estás dentro no sabes lo que pasa”.

Adrián Marcelo lo que dijo fue: “Estamos finyendo ser unidos, pero acá (señalando la cama de Mariana) había cosas que nos callábamos por sus actitudes”.

Más adelante, durante su primera entrevista en la postgala, Mariana optó por meditar sobre su experiencia en la realidad en lugar de enfrentarse de manera directa. Admitió que no pudo mostrarse tal cual era dentro de la casa porque estaba completamente concentrada en su supervivencia:

“No me puedo creer lo que está pasando, me voy entrando de muchas cosas, tomaré todo con calma. Es una realidad muy fuerte, la verdad es que allá uno pierde su ser, por eso digo que no hay que juzgar lo que pasa adentro porque es otro mundo. Sé la persona que soy, la familia que tengo y ya pasará”.

“Es que vuelvo a lo mismo, no pude ser yo misma. Te lo juro, no puedes ser tú, no te queda más que hablar de rincón en rincón sobre estrategias. Creo que hay que vivirlo para saber cómo está adentro. No juzgues porque no se puede, es que no sabes. No tienes el trasfondo de lo que estaba pasando”.