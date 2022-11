La Navidad ya asoma en las redes sociales y lo hace porque así lo proclama un año más Mariah Carey, la cantante y actriz estadounidense considerada pregonera musical de esa época.

De madrugada en un vídeo que muestra la transición desde el oscuro Halloween a las coloridas festividades, Carey ha afirmado que continua siendo la reina de la Navidad.

La grabación se inicia con Mariah Carey disfrazada de bruja escotada y rodeada de calabazas que pedalea sobre una bicicleta estática mientras a su alrededor vuelan las hojas del calendario. Y así, el 1 de noviembre da paso a su celebración: “¡It’s Time!”.

De repente, la bicicleta se transforma en reno; las calabazas, en abetos nevadaos; el modelo ajustado negro, en traje de Papa Noel y la música funde campanillas con el clásico All I Want for Christmas Is You, de Justin Bieber y la propia Carey.