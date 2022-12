Lucía Méndez demanda a Laura Zapata y Sylvia Pasquel

El conflicto inició cuando Zapata reveló el calvario que supuestamente vivió al grabar la serie con Lucía Méndez quejándose de sus “ínfulas”.

Posteriormente, Méndez, de 67 años, respondió a las acusaciones de la hermana de Thalía. “Su carrera musical no la conozco”. prosiguió. “Sinceramente jamás jamás la he visto en Billboard, en los Grammys o Spotify...entonces no entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe”.