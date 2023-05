Liam Payne recupera la ilusión: lleva 100 días sobrio y está listo para salir de gira

La lucha de Liam Payne contra las adicciones dejó de ser un secreto hace tiempo. El cantante ha hablado en varias ocasiones de lo duro que resultó lidiar con la presión de la fama y las giras constantes durante el tiempo que estuvo en activo la banda One Direction.

Aquella época, sobre todo los primeros años, estuvo marcada por un control absoluto de su imagen; no había cabida para las barbas, los estilismos extremos que pudieran disgustar a sus jóvenes fans y -por supuesto- tampoco se toleraba el consumo de drogas. En una ocasión se filtró un vídeo en el que aparecía fumando marihuana con sus compañeros y una parte de sus seguidores quemaron las entradas para sus conciertos en señal de protesta.

La apariencia de perfección quedaba solo en la superficie. Liam define ese período de su vida como una fiesta constante en la que sólo había un invitado, él: “El problema era que la única manera de estar a salvo era encerrarnos en nuestras habitaciones, ¿y qué hay en la habitación? Un minibar”. Todavía recuerda la existencia de unas fotos en las que aparece a bordo de un barco y con la cara hinchada “diez veces más de lo normal” debido a las pastillas y el alcohol.

Los problemas de salud mental y los pensamientos suicidas fueron la consecuencia directa de aquellos excesos. La situación volvió a empeorar durante el período de confinamiento, que le hizo ganar peso y volver a refugiarse en el alcohol, pero ahora está orgulloso de haber vuelto al buen camino. “Estoy sobrio, llevo más de 100 días. Me siento increíble, me siento muy, muy bien y el apoyo de los fans ha sido muy, muy positivo, así que estoy muy feliz”, ha asegurado a iFL TV.

Entre medias, Liam también ha estado ocupado trabajando en un nuevo álbum porque tiene muchas ganas de volver a actuar en directo: “Esta vez quiero salir de gira, desde luego, lo cual es bastante inusual porque durante mucho tiempo no estaba seguro si iba a salir de gira de nuevo. Hubo una época en que no tenía ganas, pero ahora me hace mucha ilusión volver a la carretera y ver a todos los fans y moverme un poco. Va a ser divertido”.