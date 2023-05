Karen McDougal asegura que terminó su romance con Donald Trump por Bruce Willis

La modelo habla de su aventura de 10 meses con Donald Trump, para estar con Bruce Willis

La modelo Karen McDouglas, de 52 años, afirmó que comenzó una relación con el expresidente de Estados Unidos, quien está acusado de fraude comercial por pagos secretos a la ex actriz porno Stormy Daniels en 2006, y explicó que mientras estaba enamorada con él por un periodo de tiempo, finalmente terminaron las cosas, poco tiempo después para poder entablar un reunión aún más corta, con la estrella de ‘Die Hard’, Bruce Willis.

Así lo comentó McDougal al Daily Mail: ‘Su gente lo ha negado, pero él nunca lo ha negado. Un reportero le preguntó: -¿Tuviste una aventura con Karen McDougal?- y todo lo que dijo fue: -No he hecho nada malo-. Él sabe que estoy diciendo la verdad. Estaba enamorada de él. Él estaba enamorado de mí. Lo sé porque me lo decía todo el tiempo. Me decía -Eres mi bebé y te amo-. Me mostró a sus amigos. Me retratan como la mujer descontenta, pero no soy esa mujer. Lo terminé. Un miembro de la familia vino a la ciudad y fuimos a un bar y conocí a un hombre encantador llamado Bruce [Willis]’.

La estrella de Playboy agregó que no estaba engañando a Trump, quien había estado casado con Melania Trump desde 2005, sino que había estado hablando con Bruce, quien en ese momento se había divorciado de Demi Moore y no se estaba casado con su actual esposa, Emma Heming, por lo que ‘le resultó más fácil’ terminar las cosas.

‘No estaba engañando a Trump, pero Bruce y yo ya hablábamos mucho por teléfono, así que fue más fácil terminarlo. ¿Por qué me quedaría con un hombre casado cuando Bruce era un buen tipo y soltero?’

Karen afirma que conoció a Trump después de que él asistiera a una fiesta para concursantes de ‘Celebrity Apprentice’ -en la que el multimillonario empresario se desempeñó como juez- en la mansión Playboy de Hugh Hefner, donde dice que se notó que él ‘la seguía como un cachorro’.

‘Me siguió como un cachorro, tratando de llamar mi atención. Me tomó tanto que Bunny Mother (la mujer encargada de cuidar a las mujeres que trabajan como conejitas de Playboy) dijo: -Wow, él realmente tiene algo para ti-. Me estaba despidiendo y él estaba de pie junto a su guardaespaldas Keith Schiller y me dijo: -Keith, consigue su número-.

Karen continuó: ‘Me llamó unos días después y me pidió que cenáramos con él en el Hotel Beverly Hills. Ahora estoy avergonzado porque sabía que estaba casado, pero en ese momento estaba fuera de mi vista, fuera de mi mente. Entonces era una chica diferente, me divertía y no pensaba demasiado en las cosas’.