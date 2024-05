Lenny Kravitz quiere enamorarse de nuevo a sus 60 años

El cantante Lenny Kravitz tiene una agenda muy apretada de cara a las dos próximas semanas.

Su nuevo disco, ‘Blue Electric Light’, llega este viernes al mercado y el próximo 1 de junio ofrecerá un espectacular concierto en el estadio de Wembley, en Londres, para amenizar la gran final de la Liga de Campeones que disputarán el Real Madrid y el Borussia de Dortmund.

Entre medias, el astro de la música que celebró el pasado domingo su 60 cumpleaños, un cambio de década que Lenny Kravitz afronta con ilusiones renovadas y, sobre todo, con ganas de volver a encontrar el amor.

De hecho, en su última entrevista a ‘CBS Mornings’, el intérprete asegura sentirse preparado para embarcarse en una nueva relación sentimental.

“Puedo decir que nunca me he sentido como me siento ahora”, ha confesado en su conversación con la afamada periodista Gayle King, tras admitir que durante “muchos años” pensó que estaba listo para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria amorosa.

“No lo estaba, sólo pensaba que estaba preparado, ¿sabes?”, ha matizado.

No obstante, el padre de la actriz Zoë Kravitz, fruto de su extinto matrimonio con la exmodelo e intérprete Lisa Bonet, sabe por experiencia propia que la mejor manera de encontrar a su media naranja pasa por no obsesionarse demasiado en la búsqueda.

“Es difícil no ponerte a buscar cuando deseas algo. Pero me he dado cuenta de que es precisamente cuando no buscas que lo encuentras”, ha compartido.