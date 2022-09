La hondureña Stephanie Calero apuesta por la diversidad en el teatro

Sin embargo, no es la única candidata de origen hondureño en este concurso. Lidia Yajaira Osorio, Deilyn Silva, Allyson Andrade, Yendi Martínez y Karina Martínez son otras catrachas que también competirán con ella. Se trata de la primera edición de este certamen que surge bajo la iniciativa del medio local, Jambalaya News , con el objetivo de empoderar a las mujeres hispanas de New Orleans . Participan 14 chicas originarias de Honduras, México, Puerto Rico , Cuba y Nicaragua.

Desde pequeña, dominaba los idiomas inglés y español , y creció sintiéndose orgullosa de su origen latino. Es por ello que no tuvo dudas al realizar un “casting” para participar en el certamen: “Miss Latina New Orleans”, el cual se realiza este viernes en esa ciudad de Luisiana.

El teatro su gran pasión.

Más allá de esta competencia, Stephanie Calero se está dando a conocer en Baton Rouge, capital de Luisiana, como actriz y precursora de la diversidad en el teatro. En esta ciudad reside desde hace algunos años con su esposo Ben Bartage, y su hijo Stephen.

“Yo nací en New Orleans, que es una ciudad llena de arte, y me crié alrededor de todo eso, escuchando música variada y viendo varias obras, siempre me fascinó”, recuerda. “Desde niña me gustaba ponerme frente al espejo a cantar , bailar y hacer shows”.

Sin embargo, al llegar a la universidad decidió estudiar Enfermería, carrera que pronto abandonó.

“Llegó un momento en el que dije ‘yo voy a hacer algo que realmente me apasione en la vida, no voy a estar en la escuela por tantos años y después trabajar en algo que no me interesa’”. Posteriormente ingresó en el Delgado Community College donde obtuvo un título con especialización en Teatro.

En noviembre de 2021 fundó su propia compañía teatral 225 Theatre Collective, y desde entonces ha presentado varias funciones, entre ellas “The Great Gatsby” y “Student Body”.