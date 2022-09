La gira de Elton John llegará ¡a todos los hogares!

Disney+ transmitirá “Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium” el 20 de noviembre, el último show del británico en Estados Unidos.

Durante la D23 Expo de Disney, se anunció que, a través de su plataforma de streaming, transmitirán de forma exclusiva y en directo el último concierto del cantante británico en Estados Unidos.

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium, en Los Ángeles, se podrá ver el 20 de noviembre, esto como parte de un acuerdo con el compositor de la banda sonora de El Rey León (1994), quien actualmente presenta su gira de despedida, Farewell Yellow Brick Road.

Esta transmisión se unirá al documental “Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And the Years That Made His Legend”, que según informó Deadline en mayo, se estrenará en festivales y luego llegará a Disney+. Aún se desconoce la fecha de lanzamiento.

El filme estará dirigido por R.J. Cutler y David Furnish, compañero de John desde hace mucho tiempo, y contará con clips de conciertos nunca vistos de los últimos 50 años, así como con diarios escritos a mano e imágenes modernas del intérprete y su familia.Después de terminar la etapa estadounidense, el cantante, quien lanzó con Britney Spears el tema “Hold Me Closer”, dará conciertos en Australia, Nueva Zelanda y Europa.