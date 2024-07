Kylie Jenner desea mantener a Timothée lejos del reality de su familia

Kylie Jenner ha intentado por todos los medios mantener a su novio, el actor Timothée Chalamet, alejado del reality show de su familia.

La estrella de televisión de 26 años ha estado delante de la cámara desde que era una niña apareciendo en la serie de E!, ‘Keeping Up With The Kardashians’, y sigue siendo parte del elenco de su nueva versión de Hulu, ‘The Kardashians’, pero se cree que está decidida a no ceder al deseo de su madre Kris Jenner de involucrar a Timothée.

Una fuente cercana a la estrella reveló a DailyMail.com: “Kylie y Timothée van muy bien porque Kylie no lo obliga a formar parte del programa de televisión de las Kardashians... A Kris Jenner le encantaría que Timothée presumiera a Kylie por todas partes, pero ella se niega a esto porque en realidad no quiere que sea más espectáculo de lo que ya es. Ella quiere nutrir la relación y que dure...”.

El informante también reveló que la relación va en serio y cada uno está muy comprometido con ella.

Y añadió: “Quiere estar con Kylie durante mucho tiempo. ¿Para cuándo los bebés? ¿Cuándo es el compromiso? ¿Cuándo es la futura boda? Aunque esas cosas están definitivamente sobre la mesa, no es algo que piensen para el futuro inmediato”.

La pareja lleva saliendo desde el año pasado, pero últimamente han estado separados por compromisos laborales, ya que Timothée se ha trasladado a Nueva York para rodar su película biográfica sobre Bob Dylan, ‘A Complete Unknown’, mientras que Kylie permanece en California con sus dos hijos pequeños de una relación con el rapero Travis Scott.

Sin embargo, se cree que están trabajando duro para mantener su relación volando de un lugar a otro para verse con regularidad.

Un informante dijo recientemente a la revista PEOPLE: “Las cosas van muy bien con Timothée. Kylie es feliz. Los dos están muy ocupados, pero sacan tiempo para verse, sobre todo los fines de semana. Él ha estado trabajando en Nueva York. Ella le ha visitado y él también ha vuelto a Los Ángeles algunos fines de semana. Están dándolo todo para que funcione”.