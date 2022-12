Kim Kardashian y Kanye West alcanzan un acuerdo de divorcio

La celebridad mediática Kim Kardashian y el rapero Kanye West han alcanzado un acuerdo de divorcio por el que el segundo pagará a la primera 200.000 dólares al mes en concepto de manutención para los hijos, según publicó este martes el canal CNN.

Kardashian y West -que desde el año pasado se hace llamar Ye- compartirán la custodia de sus cuatro hijos. En febrero de 2021, Kardashian solicitó formalmente el divorcio al rapero tras más de 6 años de matrimonio en los que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del siglo.

Antes de anunciar su divorcio, los tabloides estadounidenses como People, Page Six y Entertainment Tonight llevaban meses informando de la crisis matrimonial, que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña presidencial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU.

Lea más: Bad Bunny “voló” en el Olímpico

Tras ese anuncio, que se materializó en varias candidaturas locales y estatales sin ninguna posibilidad, el rapero protagonizó una serie de comportamientos erráticos e impredecibles que minaron la confianza de Kim Kardashian ante el futuro de la relación.

La estrella habló por primera vez de estos problemas en una entrevista televisada en la que pidió comprensión hacia West, quien sufre un trastorno de bipolaridad. El matrimonio había asistido a varias sesiones de terapia antes de iniciar los procedimientos para el divorcio.

Kardashian, que se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con el reality “Keeping Up with the Kardashians”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram). Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) o “Yeezus” (2013).

Más noticias: Bad Bunny: San Pedro Sula se rinde ante el Conejo Malo