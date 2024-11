Khloé Kardashian lanzará su primer perfume la otra semana

Según declaró a WWD: “Todas mis hermanas, que son críticas muy duras, lo elogiaron. Y ninguna sabía que era mío. Ese fue mi mayor cumplido, cuando todas me preguntaron qué llevaba puesto sin saber que llevaba mi propio probador. Me lo pongo todos los días”.

El perfume se presentará el 25 de noviembre en los lujosos almacenes Harrods de Londres, y el 1 de diciembre en Ulta Beauty de Estados Unidos. Los precios oscilan entre 58 y 78 dólares.

La estrella de la telerrealidad reveló que el perfume es su primera incursión en solitario en la industria de la belleza y que ha sido “angustiante”.

!Las otras creaciones que he hecho en el mundo de las fragancias las he hecho con mi ex marido o con mis hermanas. Nunca había hecho una completamente sola, lo cual es genial, pero también angustiante. Todo depende de ti. Da miedo, pero también es muy liberador poder hacerlo todo yo sola”, indicó.

ADEMÁS: Así luce el cantante Sech con 100 libras menos

Khloé rodó una campaña de publicidad para la fragancia con el fotógrafo Nick Knight y ha estado compartiendo adelantos en su página de Instagram.

Escribió: “Estoy tan emocionada de compartir finalmente mi fragancia debut con todos ustedes. La creación de esta fragancia ha sido un viaje muy personal y especial para mí y me encanta cada detalle, desde la botella hasta la hermosa fragancia en sí. ¡XO Khloe se lanzará en exclusiva en @Harrods el 25 de noviembre, y en @UltaBeauty el 1 de diciembre online y el 8 de diciembre en tiendas de todo el país! Ya quiero verlos en Londres”.