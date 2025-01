Kate Winslet revela el famoso animal al que le tiene fobia

A Kate Winslet le aterrorizan las vacas.

La estrella de ‘Titanic’, de 49 años, confesó que las vacas son el “animal más aterrador” del mundo durante una participación en ‘The Late Show with Stephen Colbert’, donde también afirmó que tuvo una conversación con alguien familiarizado con los animales que le advirtió que podría ser pisoteada en una estampida.

Cuando le pidieron que nombrara a la criatura más aterradora del mundo, Kate dijo al presentador: “Sinceramente, no soy muy buena con las vacas y sé que suena... tonto, pero escucha... una tontería, pero escucha, la cosa es así. Alguien me dijo: ‘Tienes que aprender a leer un campo de vacas, debes tener cuidado porque si se dan la vuelta, uf, irán tras de ti’. Le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. La persona respondió: ‘Bueno, si sus colas se agitan y se mueven así y hay moscas, significa que no están contentas. Puede que se las quieran cobrar’. Y yo dije: ‘¡Oh, Dios mío!’...”.

Kate recordó un aterrador incidente que ocurrió cuando estaba dando un paseo por el campo con su difunta madre.

Dijo: “Hubo un tiempo, cuando mi madre estaba viva, en el que ella y yo estábamos dando un paseo y unas vacas nos alcanzaron... Iban lentamente y luego aceleraron. Dieron un par de pasos, diría yo. Sin embargo, hay muchas historias en Inglaterra sobre gente que ha tenido encontronazos muy desagradables con vacas. Muy reales. Así que desconfío mucho de un campo de vacas”.

Kate insistió en que quiere “mejorar en el afrontamiento” de su miedo, diciendo a Colbert: “No son realmente aterradoras, ¿verdad? No, no lo son”.

Sin embargo, añadió que es normal sentir miedo a las vacas, calificándolo de “miedo legítimo”.