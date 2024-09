Kate Winslet no tiene planes de retirarse del cine

Dijo: “¡Escuchad no voy a envejecer nunca! Eso es todo lo que tengo que decir en este momento. No hay jubilación para mí”.

Al ser cuestionada por sus planes a largo plazo en ‘ The Late Show with Stephen Colbert ’, Kate Winslet señaló: “No creo que pueda decir lo que haría porque es muy inapropiado. No, no puedo. No, de hecho no puedo porque es grosero y sexual, así que no puedo decirlo”.

La artista de 48 años no ha rodado ningún nuevo proyecto en el último año, pero no tiene planes de retirarse del mundo del cine.

La actriz, de 65 años, protagonizó junto a Kate la adaptación de ‘Sentido y sensibilidad’ en 1995, por lo que Kate siempre ha prestado mucha atención a los consejos de su antigua compañera de reparto.

En un discurso pronunciado en el 92NY Center for Culture and Arts de Nueva York, Kate dijo: “Emma] tiene los pies en la tierra y una percepción muy clara de la industria en su conjunto. Me protegía mucho”.

De hecho, Emma expresó su preocupación por Kate después de que ésta protagonizara ‘Titanic’, un papel que cambió su vida.

Al respecto, Kate Winslet dijo:

“Creo que estaba un poco preocupada, no por si Kate se volvería loca, porque está claro que eso no va con mi personalidad, sino porque puede ser muy abrumador y ¿qué iba a hacer? Me dijo... recuerda que es tan importante no trabajar como trabajar. Y nunca lo he olvidado. Yo sabía que no quiero que esto se acabe. Quiero hacer este trabajo por siempre. Y pensé: Dios, si lo hago, quizá la gente se harte de mí y diga: ‘Bueno, ella ya no, y pasemos a otra persona’”.