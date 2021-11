Karol G muestra sus heridas tras aparatosa caída en el escenario

Redacción. Justo cuando Karol G cantaba su tema “Ahora Me Llama”, cuya letra dice “lo que tú digas me resbala”, la colombiana sufrió una aparatosa caída por las escaleras montadas en el escenario de su concierto en Miami, el viernes.

”Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Pero nada, ¿ustedes creen que después de uno haber llenado esta Arena por primera vez en mi vida...?”, dijo más adelante, durante su presentación, pero no logró terminar, pues le salieron algunas lágrimas.

”Olvídense de lo que pasó, por favor, que yo quería que fuera perfecto”.Como el clip se volvió viral, internautas cuestionaron el uso de una pista de fondo como apoyo e incluso ironizaron sobre que había playback en toda la presentación.

”Karol G es una guerrera, mis máximos respetos. Sigue rompiendo todo como lo estás haciendo. Mi admiración”, tuiteó Sech en apoyo a la intérprete.

La cantante, de 30 años y con casi 44 millones de seguidores en Instagram, empezó a tomarlo con humor, por lo que ayer subió una historia a esa red social donde bajaba de un avión que la trasladó a otro show, en el Coliseo de Puerto Rico.”De estas escaleras no me caí, así que hoy rompemos PR”, escribió.

Horas más tarde compartió por medio de las historias de su cuenta en Instagram un video donde se muestran los golpes y raspones que sufrió como resultado de su caída. Se le ve feliz por su próximo concierto y demuestra haber superado la mala experiencia que tuvo en el escenario.