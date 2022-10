Kanye West asegura que no está perdiendo dinero a raíz de sus insultos antisemitas, a pesar de que diversas firmas, incluyendo Balenciaga, hayan terminado su relación comercial.

En una declaración al sitio TMZ, el rapero advirtió: “No estoy perdiendo dinero. El día que terminaron mi contrato con Balenciaga, fue uno de los más liberadores”.

Kanye, que se hace llamar Ye, añadió que la gente está cortando los lazos con él para “ganar puntos” y les acusó de “intentar silenciarle” en medio de sus otras polémicas, incluyendo el lanzamiento de una camiseta con la leyenda “White Lives Matter” (“las vidas blancas importan”) en la más reciente Semana de la Moda de París.

El intérprete de ‘Donda’ aseguró que su bloqueo de las redes y los medios no es algo que le preocupe: “Estamos aquí, nena, no vamos a ninguna parte”. Al redoblar sus polémicos comentarios, añadió: “Quiero hablar del comentario de los judíos. En realidad ha demostrado el punto exacto que hice. Vamos a necesitar que todos nos unamos. Tenemos que conseguir la verdad antes de conseguir el amor, si no sólo estamos amando las mentiras. Nunca esperaron que alguien tuviera la plataforma. No es que nadie tenga miedo, sino que tienen miedo de que dejemos de tenerlo. No pueden usar todas las tácticas”.

Kanye señaló incluso que su vida ha sido señalada por tener una opinión política distinta, “por llevar un sombrero del color equivocado o por la audacia de que yo, como hombre negro, tenga una camiseta que diga ‘White Lives Matter’. He visto a gente blanca con camisetas de ‘Black Lives Matter’. Es bastante unilateral si lo piensas”.

El ex esposo de la estrella televisiva y empresaria Kim Kardashian indicó que está “pasando por un proceso legal” debido a la posibilidad de que Adidas termine igualmente su contrato. Kanye tardó casi dos horas en disculparse por el “daño” que causó con sus arrebatos antisemitas cuando apareció en ‘Piers Morgan Uncensored’ el 19 de octubre. ”Diré que lamento haber herido a la gente por la confusión que causé. Siento que causé daño y confusión y lo siento por las familias que no tienen nada que ver con el trauma que he sufrido. La gente herida hiere a la gente - y yo fui herido”, dijo.