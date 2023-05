Kaley Cuoco no consideró la maternidad como ‘un objetivo’ hasta que conoció a Tom Pelphrey.

La actriz de ‘The Big Bang Theory’, de 37 años, quien tuvo a Matilda con su compañero actor Tom Pelphrey, de 40 años, hace ocho semanas, agregó que la urgencia de tener un bebé la golpeó repentinamente cuando nació.

Ella lo reveló a la revista Emmy: ‘Cuando nos conocimos, fue instantáneo. Llegó Tom y algo cambió’.

Agregó que recuerda haber pensado: ‘Oh, Dios mío, quiero tener un hijo contigo’. Agregando que Tom compartió su deseo de formar una familia. “No tenemos 20 años, así que sentimos que probablemente no podíamos esperar demasiado. Entonces nos sentimos muy bendecidos, sucedió de inmediato. De niña soñaba con (ser mamá), pero me involucré en mi carrera. (Esto) no es lo que pensé que sería mi vida. Amo mi carrera y quería seguir viviendo mi vida’.

Kaley y el actor de ‘Ozark’ comenzaron a salir en abril de 2022 y ella le dijo a Extra que fue ‘amor a primera vista’.

‘Tenemos el mismo equipo de gestión. De hecho, mi manager me llevó como su invitada al estreno de ‘Ozark’ y lo conocí allí. Fue como si los ángeles comenzaran a cantar. Yo estaba como, ‘Aleluya’. Fue muy mágico, fue perfecto’.

Kaley, quien anteriormente estuvo casada con el tenista Ryan Sweeting, de 35 años, de 2013 a 2016, y con el jinete Karl Cook, de 32 años, de 2018 a 2022, le dijo a Entertainment Tonight que no se había sentido lista con Karl para ser madre.

“Soy una abeja obrera en este momento; mi carrera es mi enfoque y mi esposo”, señaló. Pero amamos a los niños y amamos a los animales, así que estamos destinados a tener hijos’.