Jude Law recibe una estrella en Hollywood en honor a tres décadas de pasión al cine

“La necesidad de colaborar es la mayor recompensa del medio, y algunos de ustedes y muchos otros con los que he colaborado durante más de 30 años, personas de las que he aprendido y que me han animado, guiado e inspirado, son la razón por la que tengo esta estrella”, agregó.

Al evento asistió su familia, así como compañeros de la industria como la actriz estadounidense Jurnee Smollett, quien arropó al actor tras agradecerle el haber creado un entorno seguro en los sets de rodaje en los que todos puedan sentirse “justos y equitativos”.

“Ser testigo de tu dedicación al oficio ha sido una experiencia única en mi vida. Estar en tu órbita me ha convertido en una mejor artista, me atrevo a decir en una mejor persona, y espero con ansias nuestra próxima aventura, querido hermano, sea cual sea la forma que adopte”, agregó Smollett.

La filmografía de Law incluye una amplia gama de títulos aclamados como ‘Gattaca’ (1997), ‘Midnight in the Garden of Good and Evil’ (1997), ‘Closer’ (2004), y ‘Captain Marvel’ (2019). Su papel más reciente fue el papel del Capitán Garfio en ‘Peter Pan and Wendy’ (2023).

El actor además ganó un BAFTA a mejor actor de reparto por ‘The Talented Mr. Ripley’ en 1999, película que también le valió la nominación a los Oscar y los Globos de Oro.