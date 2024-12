Jim Carrey regresa a la industria del cine con “Sonic 3”

Jim Carrey ha regresado a la industria tras gastar todos sus ahorros.

El actor de ‘La máscara’, de 62 años, se alejó recientemente de los focos para dedicarse a la pintura y a su afición por la filosofía, pero ha retomado su papel del villano Dr. Robotnik en la próxima película de acción semi-animada, ‘Sonic the Hedgehog 3’, que se estrenará en los cines de Honduras el próximo 25 de diciembre.

Cuando se le preguntó por qué regresó a la industria, declaró a la prensa: “Volví a este universo porque, en primer lugar, voy a interpretar a un genio, lo cual es un poco exagerado. Y, ya sabes... he comprado un montón de cosas y necesito el dinero, francamente”.

Jim interpretó a Robotnik en las dos últimas películas de ‘Sonic’, que se estrenaron en 2020 y 2022.

Pero mientras promocionaba la segunda entrega de la franquicia inspirada en los juegos de ordenador, el actor dijo: “Bueno, me retiro. Lo digo en serio. Siento que -y esto es algo que puede que nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo- ya tengo suficiente. Ya he hecho suficiente. Soy suficiente”.

Jim se convirtió en el primer actor en ganar 20 millones de dólares por una sola película, tras protagonizar ‘El chico del cable’, en 1996.

También ganó 30 millones por ‘Yes Man’ en 2008, cuando cambió su salario por una participación en la película.

El actor insistió anteriormente en que se necesitaría un guión celestial para hacerle volver al cine.

Así lo dijo a Access Hollywood: “Depende de si los ángeles me traen algún tipo de guión que esté, ya sabes, escrito en tinta dorada que me diga que será realmente importante para que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero quiero tomar un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila, y me encanta poner pintura en el lienzo, y me encanta mi vida espiritual”.