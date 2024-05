En cuestión de un par de semanas, el cantante Jon Bon Jovi ha desmontado la imagen de perfección que rodeaba su matrimonio con Dorothea Hurley, la madre de sus cuatro hijos.

El líder de Bon Jovi había conseguido lo que parecía imposible en un mundo como el del rock: darle el ‘sí quiero’ a su novia del instituto en una boda secreta durante su momento de mayor fama, y seguir casado con ella a lo largo de más de tres décadas sin que hubiera ninguna crisis, rumores de infidelidad o amago de divorcio.

Sin embargo, él mismo se encargó de echar por tierra ese espejismo, dando a entender en una entrevista reciente que el éxito de su larga relación se debe en buena parte a la tolerancia que ha demostrado su esposa.

En realidad, él no reconoció que hubiera sido infiel; solo se limitó a comentar que no había sido ningún santo, pero tampoco tan negligente como para hacer algo que pusiera en peligro su vida doméstica.

LEA: Kendrick Lamar lanza ‘Euphoria’, respuesta a la “tiradera” de Drake

Estas declaraciones dieron mucho que hablar, y a nadie se le pasó por alto que unos días más tarde su esposa no acudió al estreno del nuevo documental de la banda ‘Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story’, aunque más tarde se confirmó que su ausencia se había debido a que había dado positivo en coronavirus.

Lo extraño es que el roquero ha vuelto a incidir en esa idea de que no ha sido el esposo devoto y fiel que todo el mundo creía en el programa especial ‘Halfway There’ de la cadena ABC, donde se ha sentado a hablar de su trayectoria al frente de la banda que lleva su nombre y de los desafíos que han afrontado juntos.

“No estoy diciendo que no haya habido cien chicas en mi vida. Soy una estrella del rock and roll. No soy un santo. Soy Jon Bon Jovi. Estuvo bien. ¿Pero si crees que iba a poner en peligro algo por creer que el narcisista que había en mí era real? Qué tontería. ¿Qué tipo de excesos necesita permitirse un hombre que va a alimentar ese fuego? Simplemente, no merece la pena”, ha asegurado.

En contra de lo que podría deducirse por sus palabras, Jon Bon Jovi asegura que su esposa no es ninguna mujer dócil que se pliegue a todos sus deseos; de hecho, lo que más le gusta de ella es que no duda en frenarle los pies cuando se equivocaba.

ADEMÁS: Lele Pons fue atacada por un pitbull por defender a su perrito

“También está ahí cuando me caigo”, ha añadido. “Y yo estoy ahí para ella cuando se cae. No importa dónde haya ido en mi carrera, los altibajos, hemos ido juntos”.

Jon y Dorothea empezaron a salir en 1980, cuatro años antes del lanzamiento del primer álbum de “Bon Jovi”. El dúo se separó brevemente en 1985 antes de reconciliarse y fugarse a Las Vegas en 1989, y a día de hoy son padres de cuatro hijos: Stephanie, de 30 años, Jesse, de 29, Jake, de 21, y Romeo, de 20.