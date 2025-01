Jessica Simpson se separó de Eric Johnson ‘por su propio bien’.

Jessica anunció su separación el martes (14.01.25), y explicó que ambos han “navegado por una situación dolorosa”.

Ella le dijo a PEOPLE: “Eric y yo hemos vivido separados mientras navegamos por una situación dolorosa en nuestro matrimonio. Nuestros hijos son lo primero, y nos hemos centrado en lo que es mejor para ellos. Estamos agradecidos por todo el amor y el apoyo que hemos recibido, y apreciamos la privacidad en este momento mientras trabajamos a través de esto como una familia”.

Por el contrario, Jessica explicó en 2023 que ambos hacían muchas “pequeñas cosas” para mantener vivo su romance.

La estrella del pop -que anteriormente estuvo casada con Nick Lachey- declaró entonces a ‘Access’:

“Es bueno mantener el romance ahí, incluso con tres niños encima. Es duro, pero me deja notitas, porque se levanta antes que yo. Me deja cartitas. Hay muchas cosas que me hacen pensar: ‘No puedo esperar a ponerle las manos encima más tarde’. Creo que debes tener esas pequeñas cosas como pareja que son sólo entre ustedes dos”.