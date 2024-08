Jesse Tyler Ferguson asegura que ‘Modern Family’ cambió su vida.

El actor de 48 años interpretó a Mitchell Pritchett en la exitosa serie de televisión y ha explicado cómo la producción cambió su vida.

Al hablar en el podcast ‘Dinner’s on Me’, Jesse compartió: “Fui a Las Vegas, y había estado en Las Vegas unos años antes, y me golpearon un poco. No fue nada violento, pero sí que hubo una energía negativa por parte de una pareja que se sentía incómoda conmigo y con mi entonces novio. Y años más tarde fui, después de ‘Modern Family’, y recuerdo haber sentido esa misma negatividad, pero luego veían quién era y me reconocían por ser yo, soy gay, pero también soy ese gay de la tele”.

Jesse siente que su papel en la pantalla le ofreció algún tipo de protección.

El actor, que protagonizó la comedia entre 2009 y 2020, explicó: “Había algún extraño superpoder que sentía como si fuera protegido por este papel que también interpretaba. Me daba una especie de armadura y me protegía el hecho de ser un personaje al que la gente también quería. No lo sé. Fue muy raro”.

Mientras tanto, Jesse admitió anteriormente estar sorprendido por el éxito de ‘Modern Family’.

El actor dijo a la revista Instinct: “Creo que todos estábamos preparados para dejar que fuera lo que era y nadie sabía que teníamos algo especial. Sentíamos que había una conexión profunda y sabemos que el piloto fue muy bien recibido, pero nunca sabes lo que va a pasar después. Nunca sabes si el público se va a quedar. No creo que fuera hasta la segunda temporada, después de haber sido nominados a otra ronda de premios Emmy, cuando fue como, vale, quizá estemos aquí para quedarnos un tiempo”.