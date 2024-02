Jeremy Renner asegura que no le asusta la muerte: “Me entusiasma”

El actor Jeremy Renner, conocido por interpretar al superhéroe ‘Ojo de Halcón’ en las películas de la factoría Marvel, estuvo a punto de perder la vida el día de Año Nuevo de 2023.

El intérprete manejaba una máquina quitanieves en las inmediaciones de su casa de Reno (Nevada), pero perdió el control del vehículo y este acabó aplastándolo.

El dramático accidente ha supuesto un cambio drástico para el artista, en la forma que concibe su andadura vital. Lejos de temer a la muerte, el artista ha asegurado ahora que le “entusiasma” la perspectiva de tener que lidiar con esa circunstancia cuando llegue su momento.

“Antes de eso, nunca tuve demasiado miedo a la muerte. Ahora sí que no me asusta, estoy doblemente concienciado. Sí, desde luego no me asusta. Ahora hasta me entusiasma pensar en ello. Para serte sincero, no deja de ser parte de la vida”, ha declarado a su paso por el programa de radio del presentador James Corden, en la emisora Sirius XM.

LEA: “Hasta que me olvides”: Así se despidió Luis Miguel de Tegucigalpa

Para Renner, los seres humanos, así como sus preocupaciones e inquietudes, son insignificantes en “el gran esquema de las cosas”, en un universo que no llorará su ausencia. “Esta roca en la que estamos y que no para de girar, este cuerpo, este lenguaje que usamos y todos nuestros sentimientos y emociones y conflictos... Nada de eso vale nada en el gran esquema de las cosas”, ha reflexionado con serenidad.

El vehículo con el que despejaba la nieve acumulada en su vecindario le aplastó con la fuerza de sus 7.000 kilos, lo que desembocó en la fractura de 30 huesos. En consecuencia, el intérprete permaneció varios días en estado crítico y, una vez superado ese momento decisivo, tuvo que someterse a un largo y tedioso proceso de rehabilitación.

En su charla con Corden, Jeremy Renner ha recordado que ocho de sus costillas se quebraron en 14 partes. El fuerte golpe también rompió su mandíbula, sus dos tobillos, la rodilla y el hombro derechos, así como la tibia y el peroné de su pierna izquierda, por lo que a día de hoy su cuerpo está compuesto por un “20 por ciento de titanio”.

“La recuperación es una carretera de un solo sentido. No iba a volver de la muerte, lo que, por cierto, habría sido glorioso”, reza otra de las llamativas declaraciones sobre su resignación ante lo inevitable.

ADEMÁS: Causa de muerte de Carl Weathers, conocido como Apollo Creed en ‘Rocky’

“No sé si fue porque estaba recuperando la consciencia o al revés, si me estaba desvaneciendo después de la parada cardíaca. Pero todo fue... La vida se sentía genial, toda la vida se volvió mejor. No había noción del tiempo y el espacio, solo conocía la paz”, se ha sincerado.