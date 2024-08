Jennifer Lopez quiere deshacerse del apellido de Ben Affleck

Jennifer López quiere deshacerse del apellido de su marido Ben Affleck.

La cantante, de 55 años, solicitó el divorcio del actor de 52 años, después de dos años de matrimonio a principios de esta semana, y ahora se sabe que sus documentos incluyen una demanda para recuperar su apellido de soltera.

Se cree que la intérprete de ‘If You Had My Love’ marcó la casilla para que su nombre sea restaurado a su nombre de nacimiento, Jennifer Lynn López, después de que tomara el apellido de Ben cuando se casaron en julio de 2022.

El sitio TMZ, que dio a conocer la querella de Jennifer, indicó: “La solicitud de divorcio de Jen no hace mención de un acuerdo prenupcial... y nuestras fuentes nos dicen que no hicieron un acuerdo prenupcial, lo que es un poco sorprendente”.

El medio añadió: “Jen y Ben han intentado llegar a un acuerdo durante meses, y aunque nuestras fuentes dicen que las conversaciones continúan, nos han dicho que estas se han vuelto cada vez más ásperas... hasta el punto de que a veces ni siquiera se hablan”.

Jennifer presentó su demanda de separación sin abogado ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, e indicó el 26 de abril de 2024 como fecha de separación.

Marilyn Chinitz, socia matrimonial del bufete Blank Rome LLP, explicó a la revista PEOPLE la decisión de Jennifer de presentar la demanda sin apoyo legal: “Creo que lo más probable es que ella quería hacer esto en medio de un montón de dudas y titubeos de ida y vuelta. Es una declaración de: ‘Estoy avanzando, estoy presentando la demanda y lo estoy haciendo por mi cuenta’”.

La fecha de la presentación de Jennifer coincidió con el segundo aniversario de su boda con Ben en Georgia en 2022.

Una fuente añadió a la publicación sobre dicha decisión: “Ella estaba harta de esperar y la fecha en la que (presentó la demanda) dice mucho”.

Ben fue visto sin su anillo de boda el martes mientras paseaba por Los Ángeles.

Otro informante dijo a PEOPLE que Jennifer está “muy decepcionada” y “triste”, pero que Ben “no le ha dado ninguna señal de que quiere continuar su matrimonio”.

Indicó: “No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado un punto en el que ella necesita ver por sí misma”.