“House of the Dragon” rompe récord de audiencia

La precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon” (“La Casa del Dragón”), pasó a la historia durante su estreno en la plataforma HBO Max por alcanzar un récord de 9 mil 986 millones de espectadores este domingo.

El portal Deadline reportó que el lanzamiento de “House of the Dragon” atrajó a la audiencia más grande para las nuevas series originales que se transmiten mediante canales de televisión de paga.

Asimismo, este récord llegó con otro, el cual se trata del estreno más grande en América Latina, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África. Aunque los números resultaron impresionantes, el reporte de Deadline reiteró que los datos sólo representan entre el 20 y 40 por ciento de la audiencia total bruta del programa.

Sumado a los datos de audiencia proporcionados por HBO, la serie se estrenó en la plataforma Samba TV, donde se contabilizaron 2 mil 600 millones más de usuarios que fueron atraídos por la precuela. El debut de “House of the Dragon” superó al de “Game of Thrones” en un 350 por ciento, en comparación con los datos registrados en 2011.

La precuela que narra hechos en el corazón de la casa Targaryen, 200 años antes que los presentados en “Game of Thrones”, también superó un récord en redes sociales, donde el tema se posicionó en el primer lugar de las tendencias durante poco más de 14 horas.