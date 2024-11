Hondureño hizo una pintura para el cantante Residente

Eduardo Valle Varela será uno de los miles de hondureños que cantará a todo pulmón las canciones de René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, en el concierto que el artista puertorriqueño ofrecerá este viernes 29 de noviembre en el Estadio Chochi Sosa, de Tegucigalpa.

Pero además de disfrutar de cada una de sus melodías, Varela quiere entregarle un regalo muy especial al exintegrante de Calle 13. Se trata de una pintura inspirada en la canción “313”.

El hondureño, quien es profesor de arte en la Escuela Manuel Pagán Lozano, de la Colonia López Arellano, dice que espera que a Residente le guste esta pieza artística que fue realizada con mucho cariño.

LEA: Sirey Morán: “En la vida hay que reinventarse para seguir brillando”

Para esta pieza, Eduardo utilizó una técnica mixta de acrílicos con aerosol, en un lienzo de tela. En entrevista con LA PRENSA, el artista hondureño dijo que su obra está inspirada en la partida física de violinista Valentina Gasparini, amiga de Residente, y la hora en la que él recibió el último mensaje de ella.

”Para mí una de las frases más inspiradoras de esta canción (313), es cuando dice “Y no quiere que se acabe, eres tanto que no cabes”, y ahí entendemos el dolor por la partida de un ser especial, y creo que todos hemos vivido eso, y pues eso me tocó el corazón”, cuenta Varela.