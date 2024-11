Lipstickfables sobre “El Lengüetazo Reality”: “Es una idea que teníamos desde hace varios años”

“Viendo que hay una ola de lo que sucedió en El Salvador nosotros decidimos hacer una versión en Honduras , pero no con el mismo formato de Yeik , porque nosotros queremos incluir competencias y no pensamos sacar a ningún integrante durante la filmación del reality, que va a ser en vivo. Hay gente que dice que es copia, pero en realidad nuestros seguidores saben que es un proyecto que queríamos hacer desde hace mucho tiempo atrás”, aclara Ana.

El reality show se grabará en vivo desde Rosa Negra , en Tela . Y al final del este, se eligirá a un ganador. “Vamos a contar con La More , La Bicha , Betanco , El Macizo , y otros. Jorge y yo también estaríamos siendo parte de la convivencia, pero no del premio, porque no sería justo”, cuenta entre risas.

“Pero yo creo que se necesita un “ lengüetazo ” en lo de la farándula y los chismes, porque no todo el mundo se atreve a decir las cosas que nosotros decimos, y la verdad es que cada vez que vamos a hablar de un tema o desmentir a alguien, tenemos pruebas. Y aunque la gente se moleste, ahí están las pruebas, y las pruebas no mienten. Hay gente que tiene una relación de amor y odio con el programa. Un día están enojados y después se están riendo”, afirma.

Y en cuanto al tema de tener un hijo, Ana Alvarado dice que es algo no le preocupa.

“Siempre me hacen esa pregunta, ¿Para cuándo el bebé?, pero la verdad no es como que nosotros lo hemos planeado o buscado. La verdad es que no se ha dado, tampoco hemos estado en tratamientos para lograrlo. Pero honestamente, si llegara a tener un hijo o no, no es algo que impacte mi vida de manera negativa. Es lo que es, y yo lo acepto, mientras tanto sigo trabajando y sigo con mi matrimonio”.