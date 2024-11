Sirey Morán: “En la vida hay que reinventarse para seguir brillando”

“Esta idea nació este año. Siempre he tratado de estar muy conectada con Honduras aunque vivo en el extranjero, y sentí la necesidad de traer algo, así que dije me voy a aventar, por qué no, es mi primer emprendimiento de manera individual”, agregó.

De la inseguridad al amor propio

Sirey Morán, de 34 años, es una de las mujeres más hermosas de Honduras, pero además de su belleza, ella destaca por su humildad y su cariño con su público.

Y es difícil pensar que una mujer tan bella, alguna vez no se sintió así, y de hecho sufrió de baja autoestima. Así recordó esos momentos que vivió durante su adolescencia:

“La verdad yo siempre fui muy tímida, muy insegura de mi estatura, de mi cabello, de la forma de mi cuerpo, y yo creo que todo comienza con el amor propio, si te comenzás a amar a vos misma, empezás a ver esa belleza y la transmitís, y obviamente hay que invertir, hay que invertir en cómo nos vemos, porque al final sinos amamos a nosotras decimos, bueno quiero ir al gimnasio, porque quiero estar saludable y quiero verme bien... Pero vos podés hacer de todo y si no te amás a vos misma, no querés y no proyectas eso, jamás lo vas a conseguir y es un trabajo de día a día. No digas “Ayy es que yo no soy tan bonita”, eso no es cierto, todas somos bellas porque somos hechas a imagen y semejanza de Dios”.

”Eso me lo enseñaron a mí cuando sufría de baja autoestima, y creéme que me hizo un eco en la cabeza porque yo decía, “si yo me digo fea, le digo feo a mi creador”, y Dios es maravilloso, y es perfecto”, reflexiona Morán.