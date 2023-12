El Príncipe Harry pierde demanda y pagará una fuerte suma a diario británico

El mes pasado la editorial del Mail fracasó en su intento por desestimar esa demanda, aunque prevaleció al conseguir que algunas pruebas fueran excluidas del juicio. Nicklin, que también está a cargo de ese caso, todavía no ha definido cuánto deberán pagar por costes legales para las respectivas victorias de cada parte en el juicio. Harry y los otros demandantes, que incluyen a Elton John y Elizabeth Hurley, aseguran que gastaron 2.1 millones para preparar y argumentar su caso en una audiencia que duró varios días en marzo. Mientras tanto, la editorial pide hasta 949 mil.

Rechazados por sus vecinos.

La popularidad de Meghan Markle y el Príncipe Harry entre sus vecinos en Montecito, donde se mudaron hace tres años, está disminuyendo desde que “Endgame Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” llegó a las librerías, de acuerdo con Kinsey Schofield, experto real consultado por The Mirror.

“Los vecinos de Montecito están desinteresados y horrorizados por la forma en que Harry y Megan no están respetando a sus mayores y parece que están siendo muy crueles con los miembros de su familia”, aseguró Schofield.

Recientemente, los habitantes han informado que “no pueden esperar” a que la pareja real se vaya, en medio de informes de que estaban estudiando la posibilidad de regresar a Reino Unido.”Meghan es muy poderosa y no podemos esperar a que se vaya”, dijo la fuente a The News.