Ricardo Arjona sorprende con retiro indefinido de los escenarios

Luego de su presentación en el Estadio Bicentenario de Chile, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar su retiro inminente de los escenarios.

“Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, dijo antes de terminar su gira “Blanco y Negro” que pasó por Honduras en noviembre del año pasado.

“A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, aseguró el intérprete de “Mujeres” para explicar los motivos por los cuales se aleja de los escenarios y sin saber por cuánto tiempo.

Además, agradeció a sus fans y a su equipo de trabajo que lo ayudaron a completar la gira. “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, dijo el artista sin tener clara una fecha de retorno.

El cantautor publicó a fines de 2021 sus discos “Blanco” y “Negro”, a los que siguió en febrero de 2022 el libro “Blanco y Negro”, un proyecto en el que aborda “su niñez, su adolescencia y los momentos que lo llevaron a la composición”.

Más de un millón y medio de personas vieron en vivo la gira anterior de Arjona, “Circo Soledad”, y más de 3 millones presenciaron “Hecho a la antigua”, el “streaming” más visto en la historia de la música iberoamericana y por el que Arjona estuvo nominado a un premio Grammy.