¿Celosa? JLo le grita “Aléjate perra” a fan que saludó a Ben Affleck

Una historia de amor con segunda parte

Jennifer López y Ben Affleck se casaron a mediados de 2022, luego de haberse reconciliado en 2021.

El regreso de la pareja causó furor entre sus seguidores, pues ambos decidieron darle una segunda oportunidad al amor luego de haber terminado su romance en 2002, casi dos décadas antes.

“Finalmente estoy en el punto de mi vida en el que amo cada parte de mí sin pedir disculpas”, reveló la actriz de Selena en una entrevista reciente.

“Cada parte de mí, mi cuerpo, mi voz, mis elecciones, incluso mis errores. Todo eso me hizo quien soy y me llevó a donde estoy hoy”.

“Ben quiere que comprenda mi valor y conozca mi valor. Me siento aún más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más hermosa de lo que me he sentido nunca con otra persona”, dijo la actriz y cantante sobre su nueva etapa junto al actor de Batman.

LEA: Zu Clemente deslumbra en la gala del Miss Universo 2023