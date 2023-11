Adele quiere tomar alcohol de nuevo tras cuatro meses “sobria”

La cantante Adele está a punto de romper una racha de cuatro meses sin probar una gota de alcohol.

Como explicó en su momento, la diva inglesa decidió abandonar por completo la bebida al sentir que su consumo se estaba descontrolando, lo que podía poner en peligro su salud mental, la calidad de su voz y, por supuesto, el estilo de vida tan saludable la llevó a perder 45 kilos en cuestión de unas pocas semanas.

Adele finalizará próximamente la segunda tanda de conciertos de su actual residencia en Las Vegas, a lo que seguirá un merecido período de vacaciones.

Adele no está dispuesta a tener que renunciar al vino y al champán durante sus días de descanso, sobre todo ahora que ha llegado “la temporada del tinto”.

Aunque este tipo de vino le produce fuertes dolores de cabeza, la artista no concibe un otoño sin deleitarse con uno de sus mayores placeres.

”Por ahora voy a estar relajada, mientras siga enferma”, confesó Adele al público de su último recital en la ciudad del pecado.

“Saben que dejé de beber, pero obviamente voy a empezar de nuevo porque este es mi momento de descanso. Y eso que no debería beber vino tinto; nunca lo hago cuando tengo que cantar porque, no sé a ustedes, pero a mí me machaca. No lo llevo bien”, añadió Adele durante su monólogo en el Caesars Palace.

Su gusto por el vino blanco también se ha suavizado con el paso del tiempo.

De hecho, la vocalista ha bromeado con el exceso de años que se habría echado encima sin apenas darse cuenta.

“Soy chica de vino blanco, pero ya no lo puedo tomar solo: necesito la mitad de agua con gas, y la otra mitad de vino con hielo. Y aun así lo paso mal. Acabo hecha un desastre y pierdo la voz. Tengo 35 años, pero parece que me acerco a los 85”, reconoció Adele entre risas.