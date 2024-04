Histórico personaje de Los Simpson murió tras aparecer en las 35 temporadas

Los Simpson han matado a un personaje secundario de larga data, que apareció en el primer episodio, el especial de Navidad de 1989 “Los Simpson asándose a fuego abierto”.

En el último episodio de la popular serie animada, titulado “Cremains of the Day” o “Cremas del día”, los personajes se enfrentaron a la muerte de Larry the Barfly, un nombre familiar para los obsesivos del programa.

Su voz fue interpretada por Harry Shearer, quien también proporciona las voces de varios personajes importantes de Los Simpson, incluidos el Sr. Burns, Ned Flanders y Waylon Smithers.

A menudo se podía ver a Larry en escenas ambientadas en Moe’s Tavern, el bar de buceo que frecuentaba junto a personajes más conocidos de Los Simpson , como los amigos de Homero, Lenny, Carl y Barney.

“Cremains of the Day”, el episodio 765 de la serie en general, reveló que el nombre completo de Larry era en realidad Lawrence Dalrymple. El episodio exploró las secuelas de la muerte de Larry, mientras Homero y la pandilla de Moe’s aceptan los misterios de la vida de su difunto amigo.