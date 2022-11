Alejandra Guzmán estuvo en reposo durante el mes de octubre por la caída que sufrió a finales de septiembre durante una presentación en el Centro John F. Kennedy, de Washington. Afortunadamente, la cantante regresó a los escenarios el pasado fin de semana.

“La reina de corazones” se presentó en la Arena GNP de Acapulco en los éxitos que la han consagrado: ‘Día de suerte’, ‘Mírala, míralo’, ‘Hey güera’, ‘Mala hierba’, ‘Verano peligroso’, entre otras.

Sin embargo, durante su show algo llamó la atención fue cuando la cantante habló de su accidente y su estado emocional “los últimos dos años han sido muy tristes para mí”.

“Todo puede pasar, la emoción a veces me gana, muy de vez en cuando, pero solo se me zafó, la volvieron a meter y ya. No hay problema, no pasó nada”, agregó.

En otro momento del concierto, la famosa agradeció el apoyo de sus fans en estos últimos años, que no han sido fáciles para ella: “Qué bonitos son los gritos y hacer lo que a uno se le pega la gana, por eso hago lo que hago, yo creo que le atiné”.