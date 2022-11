El momento en el que Anitta le perrea a Isabel Díaz Ayuso y el público enloquece

Sin duda alguna, una de las anécdotas más comentadas de la última gala de Los 40 Music Awards que se celebró el pasado viernes fue el momento en el que Anitta le perreó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, fue una de las situaciones más comentadas en redes sociales.

Por su parte, Ayuso comentó también lo ocurrido. Al parecer no le sentó mal que la cantante decidiera bailarle, pero sí que es cierto que confesó que en ese instante no sabía bien cómo actuar.

Explicó que le dio un poco de vergüenza, pero que no se lo tomó como algo personal, sino que consideraba que la artista decidió hacerlo como una pequeña broma: “Estuve hablando con ella antes, pero no me esperaba esto. Creo que dijo... A la que bajo, pues le hago esta gracia”.

Lo que nadie se esperaba es la explicación que ha dado Anitta en su visita a La Resistencia sobre el por qué perreó a Ayuso. La cantante de reguetón ha revelado que cuando les presentaron le dijeron que Isabel Díaz Ayuso era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que ella pensaba que se trataba de una comunidad de Facebook, ya que en su país, Brasil, no existen las comunidades como tal.