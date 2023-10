Goldie Hawn afirma que fue tocada por extraterrestres

La actriz Goldie Hawn recuerda haber sido tocada por extraterrestres.

La estrella de Hollywood de 77 años recordó haber escuchado un ‘sonido agudo’ fuera de su ventana y afirmó que unos seres extraterrestres se acercaron para sentir su rostro en un movimiento que ella comparó con un ser tocado por Dios.

Hablando sobre la experiencia de audio ‘Time to Talk’ de Apple, dijo: ‘Fue como una especie de terapia de regresión o algo así. Estoy casi en trance. Y de repente recordé algo. Me tocaron la cara y lo sentí como el dedo de Dios. Recibí un sonido agudo en mi oído. Era una frecuencia muy, muy alta. Y miré por la ventana y vi estos dos o tres triángulos... cabezas en forma. Fue el sentimiento más benévolo y amoroso. Esto fue poderoso. Estaba lleno de luz’.

La actriz de ‘Hay una chica en mi sopa’ añadió que en otra ocasión había soñado con seis luces apareciendo en ‘unas pequeñas montañas al otro lado del valle’ mientras estaba en Avebury en Londres y reconoció la zona cuando estaba en realidad allí.

Pero la actriz se apresuró a admitir que al final ‘nunca sabrá’ la verdad sobre los encuentros, aunque tampoco querría saberlo todo porque no quiere perder su ‘maravilla’ sobre el mundo.

Ella comentó: ‘No me gustaría saberlo todo. Nos aislamos de muchas cosas si continuamos negando algo de lo que no tenemos pruebas. Hay muchas cosas en este mundo que no podemos ver, otras que sí, pero no podemos dejar de creer. Nunca, jamás podemos perder nuestro asombro. Simplemente no es divertido. Es realmente un aspecto importante de ser un aventurero, donde nada es imposible’.