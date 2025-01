Gerard Butler vuelve a la caza de su mayor enemigo en ‘Den of Thieves 2: Pantera’

Gerard Butler vuelve a encarnar al agente policial Nicholas “Big Nick” O’Brien y se adentra en Europa para dar caza a Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.), su mayor enemigo tras planear otro de sus robos imposibles en ‘Den of Thieves 2: Pantera’, que se estrena este viernes en cines estadounidenses.

“Donnie Wilson me ha dado un propósito y eso es el comienzo de algo sorprendentemente bonito, divertido y extraño”, dice Butler en una entrevista con EFE.

Con un Nick hastiado, que no cuenta con el apoyo de nadie pese a haberse esforzado mucho en el cuerpo de policía, y con ánimo de dejar atrás su pasado de marido borracho, no tiene nada que perder en esta segunda película: “Hago borrón y cuenta nueva y me preparo para una gran aventura”, agrega el actor escocés.

LEA: Brooke Shields fue sometida a un rejuvenecimiento vaginal sin consentimiento

Siguiendo el hilo del final de la primera película, después de que el astuto ladrón lograse engañarlo, el protagonista emprende un viaje que lo lleva por la costa de Italia, Bélgica y Francia para cumplir con la misión de acabar con la infamia mafia Panther.

En este trascurso de infiltrarse de nuevo en los planes de su mayor enemigo para frustrar el robo masivo a la bolsa de diamantes más grande del mundo, Nick y Donnie tienen tiempo para conocerse más a fondo.

“En la primera película teníamos una dinámica de enfrentamientos y, en esta, va a ser refrescante para el público ver que tienen que estar alerta”, cuenta por su parte O’Shea.

QUÍMICA ENTRE AMBOS