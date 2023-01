Geraldine Bazán sale en apoyo a Gloria Trevi tras nueva demanda

Recientemente, Geraldine Bazán compartió en el reality ‘Secretos de Villanas’ que tuvo un casting con Sergio Andrade, pero afortunadamente se salvó de pertenecer al clan gracias a su mamá.

“Entramos como a una, pues a donde te citan, y te hacían un casting de ‘canta y ahora hazme una escena pidiéndome trabajo, pero eres una chica pobre que no tiene absolutamente nada y ahora eres una niña que tiene todo, rica, fresa’. Entonces te quería llevar cómo a los límites”, contó Geraldine, sin embargo, al ver que no salía de ahí, su mamá entró por ella y se la llevó del casting.

Puede leer: Todo lo que debes saber sobre la gala de los Globos de Oro 2023

Ahora tras la supuesta demanda que estaría enfrentando Gloria Trevi, según la revista Roling Stone, Geraldine quiso aclarar que jamás mencionó a Gloria durante su experiencia con Sergio Andrade y dejó claro su empatía y apoyo a la cantante.

“Respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencione a @GloriaTrevi”, comento Geraldine en Twitter.

También: Las 15 latinas favoritas a ganar Miss Universo 2022

La actriz reiteró “Ya que no fue con ella con quién la viví, ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con alguien de quién solo he recibido respeto. De igual manera recibe el mío.@GloriaTrevi para ti y tu familia”.

Con ello, Geraldine expresa su solidaridad a Gloria Trevi, quien recientemente reapareció en España, asegurando a sus fans que está lista para luchar, esperando que pronto se sepa la verdad.