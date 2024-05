Gavin Rossdale sale con una mujer “idéntica” a su exesposa Gwen Stefani

Los paparazzi sorprendieron a la pareja intercambiando muestras de cariño durante unas vacaciones en Cabo San Lucas, y en cuanto las imágenes vieron la luz no tardaron en surgir las comparaciones. Xhoana tiene una melena del mismo tono rubio platino que Gwen ha convertido en su seña de identidad , e incluso utilizar el tipo de carmín rojo que la cantante prefiere por encima de cualquier otro color.

Desde entonces la antigua vocalista de No Doubt ha rehecho su vida junto a la estrella del country Blake Shelton , a quien conocía desde antes de su separación porque trabajaban juntos en el concurso ‘The Voice’ y con quien formó una inusual pareja que, sin embargo, ha resistido la prueba del paso del tiempo.

Las similitudes son tantas que la veterana presentadora de televisión Hoda Kotb, que es amiga de Gwen, ha comentado públicamente que le parece extraño que Gavin salga con una mujer que se parece a su ex.

“Pensé: ‘Pobre Gavin’. Eso es lo que pensé por un segundo. Porque son exactamente iguales”, ha asegurado en su programa ‘Today with Hoda and Jenna’.

Sin embargo, es poco probable que el roquero se haya enamorado de su nueva novia porque no conseguiría superar la ruptura con su ex. Hace unas semanas dio a entender que no tienen mucho trato al confesar que desearía tener “más conexión” con Gwen Stefanie por el bien de sus hijos, que conviven a diario con su padrastro Blake.

“Nunca pensé que me divorciaría. Así que hay una vergüenza en mi vida”, reconoció Gavin en el podcast al podcast ‘Amy and TJ’.

“Me siento mal por mis hijos, eso es todo. Ojalá hubiera encontrado la manera de que no tuvieran que pasar por algo así. No fue divertido para mí viniendo de un hogar roto. Puede ser bastante debilitante para los niños... lo primordial es que no quieres defraudar a tus hijos. Lo peor es cuando ves a los niños, porque a veces falta algo. Estaría bien que hubiera más conexión con la persona que los hizo conmigo”.