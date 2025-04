Fundador del Miss Grand International es nombrado director ejecutivo de Miss Universo

Nawat ha estado involucrado en varios escándalos a lo largo de su carrera:

Miss Iceland 2016: En 2016, la concursante de Miss Grand International, Arna Ýr Jónsdóttir, acusó a Nawat de decirle que estaba "demasiado gorda" y que necesitaba perder peso antes de la final del concurso. Jónsdóttir se retiró del concurso debido a esta controversia.

Miss Vietnam 2022: Nawat causó indignación entre los fanáticos vietnamitas al comentar que la concursante de Miss Vietnam tenía "un torso demasiado largo y piernas demasiado cortas" para avanzar en el concurso.

Filipinas: Nawat ha tenido varios enfrentamientos con los fanáticos de los concursos de belleza en Filipinas, quienes lo han acusado de manipular los resultados de Miss Grand International y de tener un sesgo contra las concursantes filipinas.

MJ Lastimosa: En 2023, Nawat cortó lazos con la ex Miss Universe Philippines, MJ Lastimosa, acusándola de burlarse de Miss Grand International. “La belleza no está en el cuerpo ni en el rostro. La belleza de las personas debe surgir del interior y del cerebro. Ahora sé que no eres belleza en absoluto”, le dijo Itsaragrisil a Lastimosa. “Creo que ya no somos; [ya no] hay relación entre MJ, nuestra organización y yo. No vengas más a Miss Grand. De ahora en adelante, no nos conocemos. No quiero conocer gente como tú. [Está] por debajo del estándar”.

Itsaragrisil no dio detalles inmediatos sobre el incidente al que se refería. Mientras tanto, la comunidad de concursos de belleza ha especulado que el sentimiento del fundador de MGI podría provenir de la entrevista de Lastimosa en "The Secret Lounge" con la reina de belleza transgénero Maki Gingoyon en septiembre.

En la entrevista, Lastimosa le preguntó a Gingoyon cuál creía que era el "peor concurso de Filipinas", a lo que esta respondió: "Miss Grand". Lastimosa le preguntó: "¿Internacional o Filipinas?", y Gingoyon respondió: "Filipinas... e Internacional". Entonces, las dos estallaron en carcajadas.

Missosology: En 2015, Nawat negó vehementemente las acusaciones que el sitio web especializado en concursos de belleza publicó sobre las denuncias de transacciones sospechosas que ha hecho Nawat relacionadas con los concursos de belleza.