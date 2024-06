Francia Raisa, hija del ‘Cucuy’: “Si Trump gana otra vez, Estados Unidos no será un país libre”

La actriz estadounidense, de raíces hondureñas , Francia Raisa, no quiere imaginar un futuro con Donald Trump al frente de la Casa Blanca . Si el magnate gana las elecciones de noviembre y regresa al poder, Estados Unidos “no será un país libre” , advierte la artista en una entrevista con EFE.

En Arizona, en abril, el Tribunal Supremo estatal permitió que entrara en vigor una ley de 1864 que prohíbe el aborto en casi todos los casos, incluso tras una violación o incesto. Sin embargo, el parlamento estatal aprobó una ley para derogarla, aunque no entrará en vigor hasta 90 días después del fin del periodo legislativo, lo que suele ocurrir en junio o julio.

Más de seis millones de latinas afectadas por restricciones al aborto

Según Raisa, esas restricciones afectan a más de 6 millones de mujeres latinas que viven en EE.UU. “Si no votamos este noviembre para que podamos seguir alzando la voz, será peligroso para las mujeres”, avisó.

El derecho al aborto “es algo íntimo y alguien que no nos conoce no sabe qué está pasando y no están educados en este tema”, por lo que ¿cómo pueden decidir sobre ello?, se pregunta Raisa.

La actriz también lamentó que la salud de las mujeres quede en demasiadas ocasiones relegada a un segundo plano.

Raisa, quien hace un par de semanas fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico y endometriosis, criticó la escasez de estudios que ayuden a determinar patologías previas o que desarrollen tratamientos y asistencia para mejorar la salud reproductiva de las mujeres.