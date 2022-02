Aunque no dio detalles sobre el nombre de su descendiente, y sólo añadió un emoticón de corazón al pie de la foto, varios de sus compañeros artistas la felicitaron en los comentarios de la publicación.

“Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo: ¡vamos a ser papás! ¡Y no cabemos de alegría!”, se lee en el texto.

El pasado mes de mayo, la mexicana dijo sentirse feliz, no sólo por los proyectos que ha ido desarrollando en su trayectoria, como conductora de Netas Divinas y participando en proyectos como ¿Te Acuerdas De Mí? y Después De Ti, sino también en lo personal disfrutando de su relación con Antonio Zabala.

“Creo que cada vez tengo más la libertad de escoger desde amistades hasta proyectos, espacios y circunstancias que me hacen más feliz, porque también ya me conozco más y he aprendido a complacerme a mí”.