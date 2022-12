Media hermana de Meghan la acusa de manipulación y mentiras

View this post on Instagram

‘Fue realmente sorprendente escuchar que hubo un giro narrativo que hizo que Ashley sintiera que no estaba invitada por algo que tenía que ver conmigo. Escuché de un miembro de la realeza que sabe, que eso dependía de Meghan, por lo que Meghan le mintió a mi hija, lo que hizo que mi hija se sintiera mal conmigo. Puedo ver cómo se habría sentido mi hija, dividida entre los dos y luego sintiendo que tal vez no podría ir a la boda por mi culpa. Eso no es cierto, eso es mentira. Descubrí que la realeza no dijo eso, Meghan dijo eso. Luego le mintió a mi hija y le hizo sentir que había algo malo en mí que le impedía ir a la boda’, declaró Samantha.

Samantha también hizo comparaciones en la serie entre la duquesa y la difunta madre de Harry, la princesa Diana, diciendo:

‘Diana nunca fue notada como una mentirosa compulsiva, Diana nunca fue notada por destruir a otras personas, ignorando a las personas a través de ataques cardíacos, derrames cerebrales, pandemias’.