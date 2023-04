El productor Toscans prepara nuevas canciones

View this post on Instagram

Al hablar de sus inicios, Toscans contó “empecé mi viaje en la música durante la secundaria, era muy tímido y solía aislarme de los demás, por esto fui víctima de bullying durante mi juventud, una vez un chico me golpeo tan fuerte que me quede paralizado y luego fui llevado a un hospital donde pasé seis meses sin moverme, durante ese tiempo me acuerdo que mi mamá me enseñaba videos en YouTube como de Gameplay y cosas que miras durante aquella edad, por debajo de uno de estos videos había un video que se llamaba ‘Como producir un tema como Martin Garrix en Fl Studio’, después de verlo empecé a solo ver tutoriales de cómo producir música, luego de recuperarme y salir del hospital comencé a utilizar mi computadora, una muy vieja y lenta, para empezar a producir mis primeras maquetas, claramente mis maquetas no sonaban bien y por poco de tiempo deje la música, tras volver en el 2018 después haber terminado una relación con una chica, lo cual me motivo a ponerme en serio a producir y lograr mi sueño”.

Toscans explicó que su nombre artístico nació cuando se mudó desde Nápoles a Siena, en Toscana.

“Mi apellido es Toscano y la gente de Siena solía llamarme por mi apellido debido al hecho que tuviese el nombre de la región en mi nombre, después de llamarme solamente Toscano empezaron a cambiarlo y llamarme ‘Toscans’ como para darle un poco más de hype cuando me veían, de hecho, lo pronunciaban con muy buena actitud, la cual me gustó mucho y por esto decidí escogerlo como nombre oficial”.